Napoli-Fiorentina, curve blindate dagli steward al San Paolo (FOTO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina gli steward, per la prima volta quest’anno, hanno presidiato le curve dell’Impianto di Fuorigrotta per far rispettare i diritti di ogni tifoso ed evitare che si ammassi gente lungo le vie di fuga. Un dispiegamento di addetti alla sicurezza, nel settore popolare è l’immagine più potente dopo l’ondata di polemiche scaturite dalle multe ai tifosi azzurri che ha portato allo sciopero dei gruppi organizzati sugli spalti del San Paolo. Una prima volta per le giacche gialle degli steward, che non si erano mai viste nella curva degli ultras in questa stagione. L'articolo Napoli-Fiorentina, curve blindate dagli steward al San Paolo (FOTO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

