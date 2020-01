Napoli-Fiorentina 0-2: dopo il “goal alla Romario” di Federico Chiesa ci pensa Dusan Vlahovic ad affondare gli azzurri (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Napoli ha perso anche contro la Fiorentina al San Paolo. La vittoria in campionato tra le mura amiche manca addirittura da ottobre. Nell’intervallo non c’è stata alcuna reazione allo svantaggio maturato nel primo tempo. Con “un goal alla Romario” – citando i telecronisti di Espn – Federico Chiesa ha superato David Ospina al 26′, ma anche nel resto del primo tempo gli azzurri hanno faticato. L’unico squillo è arrivato dopo la mezzora con il colpo di testa di José Callejon. Nella ripresa è stato Dusan Vlahovic a chiudere i conti uccellando Sebastiano Luperto con una bellissima conclusione sul secondo palo, al 74′. A nulla sono serviti i continui cambi tattici, come lo spostamento dello stesso Sebastiano Luperto da terzino a centrale o gli ingressi di Hirving Lozano e Fernando Llorente con cambio di modulo. Il Napoli non c’è. ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - acffiorentina : | ?????? | 74' Goal strepitoso di Vlahovic che calcia di sinistro a girare e di potenza dal vertice dell'area. Raddo… - acffiorentina : | ????| Gioco, partita, incontro. Chiesa + Vlahovic e tanta Fiorentina portano a casa i tre punti da Napoli Napoli ??… -