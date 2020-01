Napoli, blitz della Polizia a Rione Luzzatti: identificate 52 persone (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ieri gli agenti del Commissariato di Poggioreale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno svolto una vasta operazione con modalità “Alto Impatto” nella zona del “Rione Luzzatti”. Il servizio di controllo straordinario del territorio, teso a contrastare ogni forma d’illegalità, ha visto anche il concorso dell’elicottero del IV reparto volo della Polizia di Stato. Sono state identificate 52 persone di cui 19 con precedenti di Polizia, controllate 24 autovetture di cui una sottoposta a sequestro poiché sprovvista di assicurazione ed elevati 3 verbali al codice della strada. Nel corso dei controlli è stata trovata in via G. Bruno una pistola replica in metallo, priva del tappo rosso, nascosta in una ... Leggi la notizia su anteprima24

