Napoli | baby gang lancia petardi e sassi contro la polizia | agenti costretti ad

sassi e petardi contro la polizia, con cinque agenti che sono costretti a indietreggiare e difendersi con gli scudi. Ad assaltarli ragazzini inferociti. É quello che è successo a Napoli, nel Borgo Sant'Antonio Abate, nel centro storico della città. A raccontare la vicenda è Francesco Emilio Borrelli, consigliere campano dei Verdi, al quale è stato inviato un video. Protagonisti della vicenda, a leggere quanto scritto da Borrelli, "una manciata di ragazzini, intenti a nascondere alberi e legnami per il 'fuocarazzo' di Sant'Antonio Abate, a cui bisognerebbe spiegare che non è questo il modo in cui la gente civile vive". La sera del 17 gennaio, quando si festeggia sant'Antonio, protettore degli animali, c'è l'abitudine di fare dei falò per strada – sia in alcune strade del centro che della periferia – che però, in alcuni casi, ...

