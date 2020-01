Napoli, baby gang lancia petardi contro gli agenti tra l’indifferenza degli adulti (Video) (Di sabato 18 gennaio 2020) Incredibile quanto accaduto a Napoli, dove una baby gang ha lanciato oggetti e petardi nei confronti degli agenti di polizia, costretti a indietreggiare tra l’indifferenza degli adulti presenti. “Cinque agenti di polizia costretti a indietreggiare e difendersi con gli scudi da oggetti e petardi lanciati nella loro direzione da ragazzini inferociti e invasati nell’indifferenza degli adulti, alcuni addirittura sorridenti di fronte a una scena allarmante e raccapricciante al tempo stesso. É accaduto a Napoli, nel Borgo Sant’Antonio Abate, dove si è verificato un assalto in piena regola alle forze di polizia”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere campano dei Verdi, al quale è stata inviata la Video denuncia. “A realizzarla -aggiunge- una manciata di ragazzini, intenti a nascondere alberi e legnami per il ‘fuocarazzo’ di ... Leggi la notizia su 2anews

