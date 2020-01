Multa milionaria alla Lidl: “Consumatori ingannati sull’origine della pasta” (Di sabato 18 gennaio 2020) La catena tedesca di supermercati Lidl è stata Multata di un milione di euro per aver diffuso informazioni fuorvianti sull’origine della pasta. Le diciture ‘Specialità italiana’ e ‘Prodotto in Italia’ sulle confezioni risultano ingannevoli. I consumatori sono stati ingannati dalla Lidl che non ha spiegato correttamente l’origine della pasta venduta ai clienti. “Lidl – ha … L'articolo Multa milionaria alla Lidl: “Consumatori ingannati sull’origine della pasta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

