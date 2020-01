Mulan film 2020: la regista Niki Caro spiega l’assenza di Mushu e svela altre curiosità (Di sabato 18 gennaio 2020) Il 26 marzo 2020 uscirà nelle sale italiane Mulan, nuovo atteso live action dell’omonimo film d’animazione, prodotto dalla Walt Disney Animation Studios per la Walt Disney Pictures, diretto da Tony Bancroft e Barry Cook. Notevoli saranno le differenze con l’originale del 1998: non ci sarà, ad esempio, il divertente drago parlante Mushu, che nel lungometraggio d’animazione svolge il ruolo d’aiutante. Qualcosa in più sul film ha svelato la regista Niki Caro, che lo scorso 15 gennaio è stata ospite a Milano per presentare le prime immagini in anteprima di Mulan. Mulan film 2020: la regista Niki Caro spiega l’assenza di Mushu e svela altre curiosità Come molti di voi sapranno il cartone animato è ispirato ad una leggendaria eroina cinese che si arruolò in un esercito di soli uomini, le cui vicende sono raccontate in un poema conosciuto come La ballata di ... Leggi la notizia su urbanpost

