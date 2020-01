Morte Anastasi, la rivelazione del figlio Gianluca: “aveva la Sla”. Lo struggente racconto delle ultime ore (Di sabato 18 gennaio 2020) Il calcio italiano dice addio ad una sua leggenda, Pietro Anastasi, campione d’Europa in maglia azzurra nel 1968 e indimenticato attaccante della Juventus e dell’Inter. L’ultimo saluto a ‘Pietruzzu’ è previsto nella sua Varese, dove si è spento ieri a 71 anni dopo una lunga malattia: la terribile Sla, come ha fatto sapere all’ANSA il primogenito Gianluca. “Papà aveva la Sla, che gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore all’intestino. Gli ultimi mesi sono stati davvero devastanti e lui giovedì sera quando era ricoverato all’ospedale ‘di Circolo’ di Varese ha chiesto di essere sedato per poter morire serenamente”, ha ricordato il primogenito confermando che la Morte è stata dovuta alla Sla. “Ha scelto lui giovedì sera di andarsene. Ha chiamato mia mamma e ci ha detto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

