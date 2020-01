Mortal Kombat: Warner Bros annuncia il film d'animazione intitolato Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge (Di sabato 18 gennaio 2020) Dalle pagine di Hollywood Reporter apprendiamo che Warner Bros. sta realizzando uno spin-off animato dedicato a Mortal Kombat, il popolare e brutale picchiaduro di NetherRealm.Questo film animato, intitolato Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, sarà pubblicato nella prima metà dell'anno e avrà come protagonista, naturalmente, l'icona di Mortal Kombat, il ninja Scorpion. Saranno presenti anche altri personaggi, tutti appartenenti al roster originale. Il report svela anche i doppiatori inglesi che presteranno le loro voci ai lottatori e non tutti sono gli stessi di Mortal Kombat 11. Ve li riportiamo qui di seguito:Scorpion's Revenge sarà diretto da Ethan Spaulding, già autore di Batman: Assault on Arkham e Justice League: Throne of Atlantis, mentre lo script sarà redatto da Jeremy Adams, responsabile di Teen Titans Go! vs. Teen Titans. Naturalmente, Ed Boom di NetherRealm sarà il ... Leggi la notizia su eurogamer

