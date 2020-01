Montemiletto, San Nazzaro e San Martino: nominati i nuovi parroci (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoL’Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, ha nominato i nuovi parroci di San Nazzaro, della frazione Terranova di San Martino Sannita e di Montemiletto. Per quanto riguarda San Nazzaro, Don Leonardo Lepore, sarà l’amministratore parrocchiale della chiesa di Santa Maria Assunta. A Montemiletto va invece Don Umberto Oliva Zucaro, nuovo parroco della chiesa “Maria Santissima Addolorata in Sant’Anna”. Infine, per la frazione Terranova di San Martino Sannita, è stato scelto Gennaro Vescovo. L'articolo Montemiletto, San Nazzaro e San Martino: nominati i nuovi parroci proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

