Miwa Benevento, dopo quasi un mese si torna al Palaparente (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidopo una lunga pausa casalinga ma senza alcuna sconfitta a macchiare il cammino immacolato della Miwa, la squadra di coach Annecchiarico torna a calcare il parquet del Palaparente ospitando la Folgore Nocera. La squadra allenata da coach Castaldo è la più in forma del campionato di Serie C Silver, dopo i sanniti, avendo conseguito ben 7 vittorie consecutive. Tra le fila del Nocera da evidenziare la presenza di giocatori come Diop – 204cm e 184 punti in stagione – Erra – 144 punti ed ex compagno di Garcia e Moccia alla Partenope – e Manzi – 136 punti. Piccola nota dolente tra le fila della squadra del presidente Zullo con capitan Rusciano dolorante per uno stiramento. Il napoletano seguirà di certo la squadra quantomeno in panchina ma non è certo il suo utilizzo che verrà deciso domani dopo un’accurato check medico del dott. Walter ... Leggi la notizia su anteprima24

Miwa Energia Benevento - si riparte da Pozzuoli : Tempo di lettura: 2 minutiTerminata la lunga sosta agonistica la Miwa Energia Cestistica Benevento riprende stasera il suo cammino in casa della Flavio Basket Pozzuoli . Alle 20:30, dunque, gli uomini di Coach Annecchiarico riprenderanno il percorso che si augurano possa portare alla vittoria del campionato di Serie C Silver, finora dominato giocando un grande basket. A dirla tutta, in pieno stile Annecchiarico, la squadra non si è mai fermata. ...

Miwa Energia : tra annunci e novità domani sarà grande basket a Benevento : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – domani pomeriggio al PalaParente è prevista la partita più importante di questo campionato di Serie C Silver della Miwa Energia. Arriva infatti a Benevento l’altra squadra imbattuta sia in campionato che in coppa ovvero Cava de’ Tirreni. In un probabile palazzetto stracolmo si deciderà finalmente, prima della fine dell’anno, quale squadra potrà dirsi prima assoluta in classifica. La Miwa Energia ...

