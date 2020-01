Missili ipersonici: è iniziata la nuova corsa agli armamenti? (Di sabato 18 gennaio 2020) (immagine: Tass\Tass via Getty Images) Una nuova corsa agli armamenti? O piuttosto qualcosa di più simile alla corsa allo spazio, un testa a testa scientifico in cui, più che la sicurezza della nazione, ci si gioca la reputazione? Le opinioni di esperti ed analisti si dividono. Ma una cosa è certa: le tecnologie ipersoniche, in particolare in campo Missilistico, sono l’ultimissima moda in campo bellico. Tutti le vogliono: Stati Uniti, Russia e questa volta anche la Cina, stanno investendo miliardi per sviluppare una nuova generazione di Missili capaci di viaggiare a velocità almeno cinque volte superiori a quella del suono, che renderebbero inutile ogni strategia e sistema di difesa attualmente disponibile. Quanto sono vicini all’obbiettivo? E come cambierà lo scacchiere geopolitico mondiale quando entreranno definitivamente nell’arsenale delle grandi potenze? Missili ipersonici: di ... Leggi la notizia su wired

