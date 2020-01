Milano, senza patente fugge all’alt e sperona auto della polizia: arrestato dopo inseguimento (Di sabato 18 gennaio 2020) Un uomo di 56 anni è stato arrestato questa mattina con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale: alla guida del suo furgone dopo non essersi fermato dall'alt della polizia locale ha dato il via a una fuga tra le strade di Milano. Gli agenti sono stati costretti a esplodere diversi colpo d'arma da fuoco per fermarlo prima che riuscisse a imboccare la Tangenziale. Leggi la notizia su fanpage

Corriere : Capotreno aggredita e presa a pugni dal passeggero senza biglietto: «Nessuno mi ha difesa» - pisto_gol : Facciamo qualcosa per questo ragazzo. Facciamolo subito: ne ha - loston_you : RT @lsknkln: Innamorato, di nuovo. So già sognando il nostro monolocale a Milano senza mobili con sedie arrangiate fatte di Vogue e libri… -