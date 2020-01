Milano: Ossa e cranio nascosti in valigia di una donna all’aeroporto di Malpensa (Di sabato 18 gennaio 2020) E’ stata fermata dalle forze dell’ordine all’aereoporto di Malpensa una donna di 41 anni di origine cubane, è una vicenda veuta allo scoperto soltando ora, da quando la procura della Repubblica presso il tribuale di busto Arsizio, ha aperto un fascicolo contro la donna Quest’ultima è stata chiama a rispondere di gravi accuse, dopo essere stata trovata in possesso di un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Nonostante la donna abbia cercato di difendersi, quello che conteneva nella sua valigia era una prova troppo schiacciante. (Continua…) E’stato scoperto che la donna nella sua valigia, nascondesse resti urmani, le Ossa ed il cranio di un essere umano. Quando ad ottobre la donna fu fermata in aeroporto colta in flagrante che portava con se questi resti umani, si era giustificata dicendo che quelli erano resti appartenuti ad una scimmia ... Leggi la notizia su howtodofor

