Milano, fugge dalla polizia: arrestato 56enne senza patente (Di sabato 18 gennaio 2020) Un 56 enne alla guida di un furgone a Milano non si è fermato all’alt della polizia, causando un inseguimento nelle strade della città. Gli agenti lo hanno arrestato prima che imboccasse la Tangenziale. Milano, arrestato 56enne dopo inseguimento Un uomo di 56 anni a Milano ha voluto sfidare la sorte, ma alla fine la polizia è riuscito a fermarlo. L’uomo che guidava un furgone senza patente non si è fermato all’alt della polizia posto in via Fauché, speronando alcune vetture, per poi darsi alla fuga. Gli agenti a quel punto hanno dovuto inseguire il mezzo tra le vie della città, riuscendo ad arrestare l’uomo prima che potesse entrare in Tangenziale, confondendosi nel traffico. Spari alle gomme per fermarlo La dinamica dell’inseguimento e del suo arresto sembra una scena da film: l’uomo dopo aver iniziato la sua fuga, in via Amati si è ritrovato ... Leggi la notizia su notizie

polizia_unica : fugge all'alt e sperona #polizialocale : sparano alle gomme per fermarlo #sicurezzaurbana @tiani_giuseppe… - BotGomme : RT @rep_milano: Fugge all'alt e sperona auto della polizia, gli agenti sparano alle gomme. In casa biglietti deliranti sul diavolo [aggiorn… -