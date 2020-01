Milano, entro il 2030 stop al fumo all’aperto: il sindaco Sala annuncia la rivoluzione (Di sabato 18 gennaio 2020) «entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto» e «subito o a breve alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi non si fumerà». Ad annunciare la rivoluzione è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante l’incontro con i cittadini nel quartiere Isola. Il sindaco spiega che questo provvedimento è inserito all’interno del Regolamento Aria-Clima, che sarà discusso prossimamente dal Consiglio comunale e che spera sia approvato entro marzo. Secondo i dati raccolti dall’Oms il fumo è la principale causa di morte evitabile al mondo. Le proiezioni ci dicono che entro il 2030 i decessi causati dal vizio di fumare raggiungeranno la quota di otto milioni l’anno. Da quando abbiamo cominciato a fumare le prime sigarette, sigari e pipe fino a oggi, il numero di morti dovuti al fumo si stima ammontare a un miliardo. In copertina il ... Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Ansa : L'annuncio del sindaco di #Milano: 'Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto'. A breve il divieto al… - fattoquotidiano : Milano, il sindaco Sala: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto” - HuffPostItalia : 'Entro 2030 stop fumo all'aperto a Milano'. L'annuncio del sindaco Sala -