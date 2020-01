Milan-Udinese, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Milan-Udinese è l’anticipo della domenica della ventesima giornata di Serie A, si gioca alle 12:30. Il cambio di tattica voluto da Pioli e l’arrivo di Ibrahimovic hanno rilanciato le ambizioni dei rossoneri che non dovranno sottovalutare l’Udinese, che ha vinto le ultime tre partite di campionato: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Milan – Udinese domenica ore 12:30 La rivoluzione del Milan inizia a dare i primi risultati. La società rossonera ha deciso di correre ai ripari dopo i risultati deludenti del girone di andata e le ultime due vittorie – in campionato contro il Cagliari e in Coppa Italia contro la Spal – hanno riportato un minimo di serenità. L’allenatore Pioli, subentrato a Giampaolo, ha deciso di abbandonare il 4-3-3 escludendo Suso – messo sulla lista dei cedibili – e affiancando Leao al nuovo ... Leggi la notizia su ilveggente

