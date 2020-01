Migranti, la svolta dell’Ue sui rimpatri. Il commissario: «10 mila agenti della “Polizia europea” ai confini» (Di sabato 18 gennaio 2020) Il progetto pilota Ue sull’immigrazione prende forma. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue mette però in guardia: «Sui Migranti non possiamo fallire una seconda volta». E così dalla settimana prossima, il commissario greco sarà in tour tra le varie capitali europee per trovare la quadra su diversi punti. Martedì Schinas sarà a Roma, dove incontrerà il ministro degli Interni Lamorgese. «Il Patto coprirà tutti gli aspetti delle politiche migratorie, solidarietà e responsabilità troveranno risposte contemporaneamente in modo che ogni governo — del Nord, del Sud e dell’Est — possa vedere elementi soddisfacenti», ha detto Schinas a La Repubblica. Approvato a Malta lo scorso settembre, il nuovo patto europeo sui Migranti ha introdotto nuove regole di solidarietà tra i vari Paesi per un sistema di ridistribuzione più equo. «Nel 2016 sotto la spinta dell’emergenza ... Leggi la notizia su open.online

