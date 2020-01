Michele Bravi a Verissimo: le prime parole dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita (Di sabato 18 gennaio 2020) Ricomincia lì da dove si era interrotto Michele Bravi, ospite a Verissimo questo pomeriggio, sabato 18 gennaio 2020. Proprio in quello studio televisivo che lo ospitò per l’ultima volta prima dell’incidente che cambiò per sempre la sua vita. Aveva registrato l’intervista con Silvia Toffanin (mai andata in onda), poi era andato a fare le prove del tour, quindi – tornando a casa – si era scontrato terribilmente in un incidente in cui perse la vita una donna. Era il 22 novembre del 2018: da allora Michele si chiuse in un silenzio durato più di un anno, interrotto solo con le prime date del tour lo scorso ottobre 2019. Michele Bravi a “Verissimo”: le prime parole dopo il ritorno sul palco “Ho riflettuto molto in questi giorni sulla prima parola per iniziare tutto, – ha esordito così Michele nel concerto inaugurale delle quattro date sold out al Teatro San Babila di Milano ... Leggi la notizia su urbanpost

