Meteo, weekend di maltempo: in arrivo perturbazione atlantica con neve (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Italia si prepara ad accogliere un weekend all’insegna del maltempo: le previsioni Meteo per il 18 gennaio 2020, infatti, segnalano l’arrivo della neve in alcune regioni della Penisola. Nel dettaglio, le zone più colpite saranno gli Appennini. Il Centro-Nord, grazie all’arrivo di una perturbazione atlantica, si sveglierà invece sotto piogge battenti già a partire dalla mattinata di sabato; mentre per domenica 19 gennaio tornerà il freddo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per il prossimo fine settimana. Meteo Italia, weekend di maltempo e neve maltempo e neve: sono queste le previsioni Meteo per il weekend del 18 gennaio 2020. Una perturbazione di origine atlantica ha già colpito alcune regioni del Nord Italia dalla serata di venerdì 17: in particolare le prime piogge hanno interessato la Liguria, ma si estenderanno anche al Piemonte e alla Lombardia. Tempo ... Leggi la notizia su notizie

ConsLomb : RT @RegLombardia: Come sarà il tempo questo weekend? Scoprilo con il meteo di @arpalombardia ?? - LB19712 : FREDDO e NEVE nel meteo del weekend, INVERNO riparte dopo secche di Gennaio - -