Meteo ROMA: PIOGGIA e rovesci sabato, più soleggiato domenica (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà molte nubi sabato, con piogge soprattutto in mattinata. Seguirà variabilità che persisterà anche domenica, ma con bassa probabilità di precipitazioni e prevalenti rasserenamenti. sabato 18: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 9 mm. Temperatura da 5°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 11 Km/h, raffiche 37 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. domenica 19: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Est 10 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Lunedì 20: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 9 Km/h, raffiche 44 Km/h. Zero Termico: circa 1700 ... Leggi la notizia su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma - sergiofabi : DOMANI A ROMA SECONDO IL METEO PIOGGIA.. - quartomiglio : Week-end di maltempo con piogge, freddo e neve -