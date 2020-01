Meteo Roma e Lazio 19 gennaio: cielo nuvoloso, torna il freddo (Di sabato 18 gennaio 2020) torna il freddo nella capitale e in tutto il Lazio: nella giornata di domani, domenica 19 gennaio, le temperature saranno rigide in tutta la regione e i venti soffieranno moderati durante tutta la giornata. Non sono però previste piogge così come per il resto della settimana, anche se le temperature continueranno ad abbassarsi. Leggi la notizia su fanpage

ma_liguori : RT @pianetagenoa: Limet, il meteo per Genoa-Roma: serata fredda e nuvolosa al Ferraris - - pianetagenoa : Limet, il meteo per Genoa-Roma: serata fredda e nuvolosa al Ferraris - - InfoAmb : RT @ARPALazio: Qualità #aria nel #Lazio. Previsioni #PM10 per prossimi giorni: oggi ancora criticità; da domani netto miglioramento situazi… -