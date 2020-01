Meteo MILANO: qualche pioggia nelle prime ore di sabato, poi miglioramento (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà schiarite sopraggiungere nel corso di sabato, in vista di una domenica soleggiato ma dal clima più freddo e con gelate notturne. Poche novità per lunedì, a parte un po' di vento da est che accentuerà il freddo. sabato 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Stima pioggia 3 mm. Temperatura da 0°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 5 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Domenica 19: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da -2°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 3 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 1100 metri. Lunedì 20: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da -2°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1040 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 8 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 900 ... Leggi la notizia su meteogiornale

