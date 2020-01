Meteo Italia sino al 30 Gennaio, possibile ondata di FREDDO dall'Artico (Di sabato 18 gennaio 2020) possibile EVOLUZIONE Meteo FINO AL 30 Gennaio Stiamo perseguendo una strada che i modelli matematici di previsione, per il momento, abbozzano appena. La riuscita di un'eventuale scambio meridiano, capace di scombussolare gli scenari Meteo climatici dominati dal Vortice Polare, dovrà affrontare non pochi ostacoli. Diciamo che a livello statistico l'intervallo tra una pulsazione e l'altra del Vortice Polare può innescare temporanee oscillazioni del getto d'aria d'alta quota, getto che in tal modo potrebbe ondularsi profondamente dirottando aria molto fredda - si tenga conto che la stratosfera oltre il Circolo Polare Artico è siderale - verso sud. Giusto dirvi che tale dinamica, se confermata, potrebbe risultare temporanea perché le pulsazioni di cui sopra rischiano di farci ripiombare in uno stallo anticiclonico ancora più marcato dell'attuale. La speranza è che ciò non ... Leggi la notizia su meteogiornale

