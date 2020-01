Meteo BOLOGNA: arriva la PIOGGIA, poi anche il FREDDO (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Meteo su BOLOGNA sarà improntato al maltempo invernale sabato, con piogge sparse. Seguirà variabilità con nubi alternate a schiarite domenica e lunedì, mentre le temperature caleranno nei valori minimi che scenderanno anche sottozero. Sabato 18: coperto con PIOGGIA, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 31 mm. Temperatura da 3°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 12 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri. Domenica 19: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da -3°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 8 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri. Lunedì 20: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 2 mm. Temperatura da -3°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1039 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est ... Leggi la notizia su meteogiornale

TorresaniB : RT @impresacity: A Bologna un nuovo supercomputer per le simulazioni meteo @e4company @Atos #supercomputer: Lo European Centre for Medium-R… - impresacity : A Bologna un nuovo supercomputer per le simulazioni meteo @e4company @Atos #supercomputer: Lo European Centre for M… - ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 7° C e minima di 2° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori -