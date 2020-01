Meteo 7 giorni: Italia tra CICLONE MEDITERRANEO e VENTI FREDDI da est (Di sabato 18 gennaio 2020) Meteo SINO AL 24 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Si ritira di colpo l'antiCICLONE, con il primo peggioramento del nuovo anno che ha fatto il suo ingresso sull'Italia, riportando pioggia ma anche le prime nevicate sui rilievi. Si tratta di un fronte dall'evoluzione piuttosto rapida, ma l'attenzione si focalizza sull'imminente ingresso dell'aria fredda al seguito della perturbazione. Dopo aver invaso le medie latitudini europee, il flusso polare in sfondamento sul MEDITERRANEO sta scavando un'area di bassa pressione tra le Baleari e la Spagna. L'afflusso freddo, che investirà anche buona parte d'Italia, sarà incentivato dall'antiCICLONE atlantico che si estenderà verso nord, con massimi di pressione che andranno a collocarsi a ridosso della Gran Bretagna. Gli effetti della ciclogenesi mediterranea si faranno sentire, in termini di maltempo invernale, soprattutto sul ... Leggi la notizia su meteogiornale

