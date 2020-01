Mercato Juventus, buone notizie dalla Spagna: acquisto imminente? (Di sabato 18 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è sempre attiva sul Mercato: i bianconeri guardano anche in Spagna, con un profilo attualmente ai margini del mosaico tattico del top club iberico. Paratici ha un piano. Il dirigente della Juve avrebbe già apparecchiato la tavola per uno scambio, con le possibilità di riuscita che sarebbero notevolmente aumentate. Mercato Juve: Rakitic-Bernardeschi, scambio possibile Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Mundo Deportivo” il Barcellona avrebbe aperto a uno scambio con la Juve. I blaugrana sarebbero interessati a Federico Bernardeschi. con Rakitic che dovrebbe fare il percorso inverso. Sempre stando a quanto riferito dal noto quotidiano catalano aumenterebbero le possibilità per lo switch di casacca dei due giocatori, con l’affare che dovrebbe entrare nel vivo proprio negli ultimi giorni di questo mese. Leggi la notizia su juvedipendenza

