Mercato Juventus, altro assist dalla Spagna: affare possibile (Di sabato 18 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forza fresche per questa seconda metà di stagione. I bianconeri guardano anche in Spagna, con un centrocampista che ora diventa seriamente l’obiettivo di Paratici. Le voci di Mercato si fanno sempre più insistenti, con l’ultimo assist dell’allenatore che fa sorridere i tifosi. Pista molto concreta. Mercato Juve: Setien scarica Rakitic, Paratici sorride Setien, nuovo tecnico del Barcellona, avrebbe già indicato le sue prossime pedine per il suo mosaico tattico blaugrana. L’allenatore valorizzerà Griezmann e Vidal, oltre a Carlos Perez e il centrocampista brasiliano Arthur. Nella lista dei preferiti mancherebbe Ivan Rakitic, con il croato finito nel vortice dei rumours dopo l’interessamento della Juventus. L’aiutino di Setien spalanca quindi alla concreta possibilità di un approdo in Italia del ... Leggi la notizia su juvedipendenza

