Meraviglie – La Penisola dei tesori: le anticipazioni della terza puntata | Alberto Angela (Di sabato 18 gennaio 2020) Meraviglie, le anticipazioni della terza puntata Alberto Angela Questa sera, sabato 18 gennaio 2020, torna in onda su Rai 1 il programma di Alberto Angela: Meraviglie – La Penisola dei tesori. Si tratta del terzo appuntamento con l’apprezzata e seguitissima trasmissione culturale del noto giornalista e divulgatore, il quale ha ripreso il suo viaggio tra le Meraviglie storiche ed artistiche italiane nel 2020. Qual è dunque la terza tappa? Quali bellissimi luoghi del Belpaese saranno i protagonisti della puntata di questa sera, sabato 18 gennaio 2020, di Meraviglie? Vediamo qui di seguito qualche anticipazione. Meraviglie – La Penisola dei tesori: le anticipazioni della terza puntata La terza tappa del nuovo viaggio di Alberto Angela, che come anticipato va in onda su Rai 1 in prima serata, è Milano. Nel capoluogo lombardo Angela mostrerà ai telespettatori le guglie ... Leggi la notizia su tpi

borghinostri_cm : RT @MaricaMassaro: #AlbaFucens a #Meraviglie, stasera in primetime su @RaiUno con #AlbertoAngelo @albertoangela #Avezzano #Marsica #Abruzzo… - MaricaMassaro : #AlbaFucens a #Meraviglie, stasera in primetime su @RaiUno con #AlbertoAngelo @albertoangela #Avezzano #Marsica… - zazoomnews : Programmi tv di stasera 18 gennaio: Meraviglie – La penisola dei tesori su Rai Uno e C’è posta per te su Canale 5 -… -