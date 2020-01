Mentana compie 65 anni. Tutta la redazione del Tg La7 canta per lui (Video) (Di sabato 18 gennaio 2020) Un’intera redazione radunata nel suo studio pronta ad intonare Il ragazzo della via Gluck. Lo scorso 15 gennaio Enrico Mentana ha compiuto 65 anni e la squadra del Tg La7 lo ha festeggiato intonando il celebre brano di Adriano Celentano (qui il Video).Accompagnati alla chitarra da Paolo Celata ed Edoardo Soldati, i giornalisti ne hanno approfittato per proporre un testo modificato e aggiornato per l'occasione.Mentana compie 65 anni. Tutta la redazione del Tg La7 canta per lui (Video) pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2020 03:30. Leggi la notizia su blogo

radiowip : ? Buongiorno e buon mercoledì ?? ?? Tanti auguri di buon compleanno ad Enrico Mentana che oggi compie 65 anni! ??… -