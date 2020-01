Meno tasse per 16 milioni di italiani. Conte fa la gioia dei Confederali. L’intervento sul cuneo fiscale annunciato ai sindacati. Ma il premier va oltre: sarà riformata anche l’Irpef (Di sabato 18 gennaio 2020) Una sponda insperata ai redivivi sindacati Confederali, che ieri sono usciti dall’incontro col Governo con la notizia che speravano di poter dare ai loro iscritti: arriva il taglio delle tasse per 16 milioni di lavoratori. Grazie ai 3 miliardi stanziati nella Manovra per il 2020 si interviene sul cosiddetto cuneo fiscale (e contributivo) lasciando complessivamente tre miliardi nelle tasche dei dipendenti con redditi fino a 40mila euro, ampliando di 4,3 milioni la platea del vecchio bonus Renzi. Per chi guadagna fino a 28mila euro si tratterà di 100 euro al mese a partire da luglio, quando scatteranno le nuove misure. “A dispetto di quanto ha sostenuto una certa propaganda, è la prova che la Manovra riduce davvero le tasse” ha detto a Cgil, Cisl e Uil il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assicurando – come il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – che si tratta di ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

