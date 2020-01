Meghan Markle punta a una mega villa da 21 milioni di sterline di Canada (Di sabato 18 gennaio 2020) La residenza extra lusso a cui punta Meghan in Canada Dopo l’addio alla residenza di Frogmore Cottage, dove Harry e Meghan abitavano lontano da Kensington Palace, la coppia pensa al modo di riorganizzarsi. E mantenere lo stesso stile di vita anche in Canada. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’abbandono della residenza esclusiva dei duchi di Sussex è ormai definitivo, tanto che parte dello staff è stato licenziato, mentre alcuni dipendenti sono stati assegnati ad altri incarichi. Stando alle indiscrezioni del The Sun, inoltre, Meghan avrebbe già puntato a una nuova abitazione a Vancouver, con una vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico, che vale fino 21 milioni di sterline, pari a 24 milioni di euro circa. “Il quartiere è considerato un paradiso per ricchi e l’atmosfera è molto tranquilla. È vicina alla spiaggia di Kitsilano” e i residenti ... Leggi la notizia su tpi

