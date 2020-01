Meghan Markle e Harry, il Canada li rifiuta. E si parla già di divorzio (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Canada rifiuta Harry e Meghan Markle e si parla già di divorzio fra i duchi di Sussex. Dopo l’addio alla Royal Family e l’annuncio che ha fatto infuriare la Regina, Kate Middleton e William, la situazione sembra tutt’altro che semplice per la coppia reale. Secondo il Globe and Mail, principale quotidiano canadese, il Canada non sarebbe disposto a ospitare i duchi di Sussex, sostenendo le loro spese. Presto Meghan e Harry si trasferiranno nel paese di Justin Trudeau, ma sembra che il popolo non sia molto d’accordo. Secondo un sondaggio i canadesi non vorrebbero l’ex star di Suits e il secondogenito di Diana e non sarebbero disposti a mantenerli, come ipotizzato nelle ultime settimane. In un editoriale apparso sul giornale più letto del paese si legge riguardo alla Megxit: “Il Canada non è una casa di metà strada per chi vuole lasciare la Gran ... Leggi la notizia su dilei

nnosafetynet : RT @vogue_italia: Dalla regina Vittoria ad Archie Harrison, figlio di Harry e Meghan Markle. Ecco le prime foto dei neonati di sangue blu ??… - vogue_italia : Dalla regina Vittoria ad Archie Harrison, figlio di Harry e Meghan Markle. Ecco le prime foto dei neonati di sangue… - infoitcultura : Meghan Markle in Canada incontra il comitato 'Climate change for girls' (con il maglione di Suits) -