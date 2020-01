Me contro Te film sorpassa Checco Zalone: boom al cinema per Luì e Sofì (Di sabato 18 gennaio 2020) Il film di Me contro Te: gli incassi al cinema di Luì e Sofì Grande successo al cinema per Luì e Sofì. Al suo esordio al cinema la coppia di youtuber si è subito piazzata al primo posto del box office italiano, superando così il comico Checco Zalone, da settimane in cima alla classifica. Nel … L'articolo Me contro Te film sorpassa Checco Zalone: boom al cinema per Luì e Sofì proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

BetrugerW : @DRaptorF22 @casarossonera @GFI65 avete perso il primato, siete usciti dalla champions contro la primavera del barc… - Maxxeo : Hanno rotto la maledizione degli youtuber al cinema? ????? ???n?? ???n?? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ???n??? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Me contro te fanno fuori Checco Zalone al box office: un milione per Sofì e Luì -