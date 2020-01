Marco Liorni grato a chi salvò sua figlia: "Stava soffocando" - (Di domenica 19 gennaio 2020) Serena Granato A ItaliaSì!, Marco Liorni si è detto grato alla maestra che, in passato, ha salvato la vita alla figlia Viola La nuova puntata di ItaliaSì!, format trasmesso su Rai 1, ha visto Marco Liorni protagonista di un momento televisivo particolarmente emozionante. Nel nuovo appuntamento tv il conduttore si è lasciato, cioé, andare al racconto di un retroscena inedito, che vede protagonista un'insegnante. Un accadimento, quello rivelato in diretta dal volto Rai, che ha segnato nel profondo non solo la vita della maestra-eroina ospite in trasmissione, ma anche la sua vita così come quella del resto della sua famiglia. Per lo spazio del noto talk-show, "eroi della porta accanto", il conduttore ha ospitato una maestra a cui ha destinato parole d'elogio. E non solo. Perché, nella puntata andata in onda sabato 18 gennaio, Liorni ha -per l'occasione- anche rivelato che la ... Leggi la notizia su ilgiornale

