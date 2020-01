Manuel Galiano, ha trovato l’amore dopo Giulia Cavaglia? “Sì, lo amo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Manuel Galiano ha trovato l’amore dopo la breve storia con Giulia Cavaglià: l’ex corteggiatore risponde alla domanda di un fan A Uomini e Donne il rapporto tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià fece un gran parlare. Quei giorni appaiono ormai parecchio lontani ed entrambi gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi percorrono la loro strada. Se ricordate bene, lei durante l’esperienza negli studi televisiva si sedette sul trono dopo la scelta di Lorenzo Riccardi, il quale le aveva preferito l’altra spasimante, Claudia Dionigi. Allora Manuel ricopriva invece il ruolo di corteggiatore, subito messo in discussione per i sentimenti realmente provati verso la ragazza. Una volta concluso il percorso, Giulia e Manuel abbandonarono come una coppia gli studi, lasciando di sasso Giulio Raselli, poi diventato tronista del popolare programma presentato da Maria De Filippi. Fine sancita ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Manuel Galiano, ha trovato l’amore dopo Giulia Cavaglia? “Sì, lo amo” - - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, dopo Giulia Cavaglià Manuel Galiano ha ritrovato l’amore: ecco chi è la nuova fiamma! (Foto) - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, dopo #GiuliaCavaglià #ManuelGaliano ha ritrovato l’amore: ecco chi è la nuova fiamma! (Foto) (Ne… -