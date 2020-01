Maltempo Sicilia, Bronte chiede fondi per proteggere i frutteti dalle alluvioni del Simeto (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Graziano Calanna, coglie al volo l’opportunità – a tempo strettamente limitato e nel pieno delle feste di fine ed inizio anno – messa a disposizione dei Comuni nell’ultima legge di bilancio e chiede al Governo Conte ben 411.491 euro di contributi per redigere la progettazione esecutiva di tre importanti interventi sulla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico. Si tratta di due progetti che riguardano la realizzazione degli argini sul fiume Simeto in quelle zone vocate a frutteti, ed un progetto di consolidamento nel centro urbano, in contrada Scibilia. “Il Governo nell’ultima finanziaria – ci dice il sindaco – approvata il 27 dicembre scorso ha inserito una norma che consentiva ai Comuni di chiedere questi fondi. I tempi erano molto stretti. L’intera documentazione, infatti, doveva essere inviata entro il 15 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

