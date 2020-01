Maltempo Liguria: 140mila euro a otto Comuni per danni 2018 (Di sabato 18 gennaio 2020) Centoquaranta mila euro a otto Comuni liguri per il pagamento dei contributi ai privati colpiti dai danni dovuti all’emergenza Maltempo del 29 e 30 ottobre 2018. Sono stati assegnati oggi dal commissario delegato per l’emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a seguito della Comunicazione del dipartimento nazionale della protezione civile che ha assegnato alla Liguria oltre 139 mila euro. Le risorse serviranno a ristorare i danni patiti da 25 condomini nel corso dell’emergenza Maltempo che si e’ abbattuta sulla Liguria nell’ottobre 2018. Le risorse, annuncia la Regione, verranno immediatamente assegnate ai Comuni che potranno destinarli ai destinatari precedentemente individuati dagli uffici regionali di protezione civile sulla base delle richieste avanzate. I Comuni beneficiari sono quattro in provincia di Genova – Busalla, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

