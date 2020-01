Maltempo, ciclone bomba provoca un’apocalittica tempesta invernale in Canada: auto e case sepolte dalla neve, dichiarato lo stato di emergenza [FOTO e VIDEO] (Di domenica 19 gennaio 2020) Una violentissima tempesta invernale ha sferzato la costa atlantica del Canada con raffiche di vento di oltre 120km/h, scaricando oltre 60cm di neve in alcune aree e portando diverse città nella provincia di Terranova e Labrador a dichiarare lo stato di emergenza. Il sindaco di Saint John’s, capitale della provincia, ha ordinato la chiusura di tutte le aziende e invitato la popolazione a restare a casa. Nel corso della giornata, le condizioni sono peggiorate a punto che i mezzi spazzaneve sono stati ritirati dalle strade. I social media sono stati inondati di immagini drammatiche, che mostrano condizioni di white-out e cumuli di neve eccezionali che seppelliscono auto e case, fino a ricoprirne porte e finestre, bloccano le strade, i garage e riempeno i giardini (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I cumuli di neve sono stati così alti che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

