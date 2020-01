Mafia foggiana, il tariffario dei clan: 50 euro a funerale e 300mila per un cantiere edile. “Paga o ti uccidiamo”. Ma quasi tutti negano ai pm (Di sabato 18 gennaio 2020) Cinquanta euro per ogni funerale chiesti a chi gestisce una ditta di onoranze funebri, centinaia di migliaia di euro estorti a chi aveva aperto un cantiere edile. In alcuni casi una percentuale fissa del proprio bilancio, il 5 per cento, da versare nelle casse della “Società”. Il tariffario della Mafia foggiana è raccontato voce per voce nelle carte di Decima Azione, l’inchiesta del novembre 2018 che ha colpito i clan Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla, padroni criminali di Foggia. Non ci sono solo le richieste a Luca e Cristian Vigilante, i fratelli vittime di due attentati nelle prime settimane nel 2020, tra le persone che gli uomini delle batterie avevano deciso di avvicinare per imporre il pizzo. La “cassa comune” e il “libro mastro” del pizzo La città veniva battuta palmo a palmo, dalle officine ai resort, per le richieste ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

