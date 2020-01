Macron e la moglie contestati al teatro di Parigi: tentato blitz al presidente (Di sabato 18 gennaio 2020) Sarebbe stato un giornalista a lancia l’allarme: nella serata di venerdì 17 gennaio il presidente francese Emmanuel Macron è stato contestato a Parigi. Mentre si trovava al teatro Bouffes du Nord con la moglie Brigitte, infatti, un gruppo di militanti avrebbe tentato di irrompere nella struttura. Fortunatamente, però, la Polizia è riuscita a bloccare i manifestanti e a mettere in sicurezza il presidente. Una volta rientrato l’allarme, infine, Macrone e Brigitte sono rientrati a teatro per assistere al finale dello spettacolo. Parigi, Macron contestato a teatro La Polizia teme che a lanciare l’allarme della presenza di Macron a teatro siano stati alcuni giornalisti. Tra questi, in particolare, il militante Taha Bouhafs, che sedeva a poca distanza dal presidente. Gli agenti hanno provveduto a fermare il giornalista che è stato portato in commissariato. Macron e la ... Leggi la notizia su notizie

