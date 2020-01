M5s, Di Maio in Calabria: “Capo politico da solo non ce la può fare. ‘Ndrangheta? Non esiste senza la politica corrotta” (Di sabato 18 gennaio 2020) “La ‘ndrangheta non esiste senza la politica corrotta“. Con queste parole Luigi Di Maio è intervenuto a Lamezia Terme, negli ultimi giorni di campagna elettorale per le regionali del 26 gennaio. “Noi ci fidiamo dei calabresi. Comunque andrà, per la prima volta il Movimento entrerà in consiglio regionale”, ha aggiunto il leader del M5s. Una visita attesa, visto che in Calabria il Movimento candida Francesco Aiello, docente universitario e cugino di primo grado del boss Luigi Aiello, ucciso a Soveria Mannelli il 21 dicembre 2014 nella faida del Reventino tra gli Scalise e i Mezzatesta. Una parentela che ha spaccato il Movimento, con il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra che ha annunciato l’intenzione di non sostenere la lista dei 5 stelle in Calabria. “Non penso affatto che le lacerazioni nel M5S intorno al mio nome avranno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

