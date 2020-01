Lutto per Celine Dion, muore la madre 92enne. L’addio della star: “Canterò per te con tutto il cuore” (Di sabato 18 gennaio 2020) Lutto per Celine Dion, muore la madre 92enne. L’addio della star: “Canterò per te con tutto il cuore” Un Lutto ha colpito la famiglia di Celine Dion. A 92 anni è morta Therese Dion, madre della cantante canadese. “Mamma, ti amiamo così tanto…”, si legge in un tweet pubblicato ieri da Celine Dion insieme a una vecchia foto di famiglia in bianco e nero, che mostra ‘Maman Dion’ – così era soprannominata – con accanto suo marito e i loro 14 figli. “Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore”, ha twittato la cantante, che ieri sera era impegnata in un concerto a Miami. Therese lanciò la carriera della sua figlia più giovane quando aveva 12 anni inviando nel 1981 un nastro al produttore René Angelil, che sarebbe poi diventato anche marito di Celine. La donna ha condotto per diversi anni un ... Leggi la notizia su tpi

SkyTG24 : Celine Dion, lutto per la cantante: morta a 92 anni la madre Therese