Luigi Favoloso scomparso, la mamma contro Nina Moric: “Mai picchiata!” (Di sabato 18 gennaio 2020) Scomparsa Luigi Favoloso, la madre: “Non ha mai picchiato Nina Moric” La scomparsa di Luigi Mario Favoloso, avvenuta ormai più di 20 giorni fa, continua ad essere avvolta dal mistero. In realtà non si tratta di scomparsa ma di allontanamento volontario, dato che lo stesso ragazzo ha raggiunto al telefono Barbara d’Urso, da lei annunciato a Pomeriggio 5, spiegando di essersi allontanato, fuggendo all’estero, per un motivo grave che non vuole riferire. Nella telefonata inoltre il ragazzo ha respinto le sconvolgenti accuse mossegli contro da Nina Moric, che lo aveva accusato di essere un violento e di aver picchiato lei ed il figlio Carlos. La madre di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, invece si è esposta contro la showgirl e in un’intervista a DiPiù sulle violenze prima ha replicato: “Perché non lo ha denunciato?” e poi ha rincarato la dose ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - zazoomnews : Luigi Mario Favoloso ha tradito Nina Moric: la confessione di Serena in diretta tv - #Luigi #Mario #Favoloso… - CarlisiRoby : RT @pomeriggio5: Domenica a @domenicalive la busta #choc con dei documenti sul caso Salvo Veneziano; e poi Paola Caruso si è riavvicinata a… -