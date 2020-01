LUCAS LEIVA: «Possiamo ancora migliorare. Derby? Napoli unico pensiero» – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo la goleada della Lazio rifilata ai danni della Sampdoria, LUCAS LEIVA commenta la partita in zona mista (-Dalla nostra inviata, Jessica Reatini) La Lazio continua la sua marcia in campionato, collezionando la undicesima vittoria consecutiva. In zona mista ha parlato LUCAS LEIVA, queste le sue parole. «Abbiamo iniziato bene, segnando due-tre reti già nei primi 20 minuti. Poi abbiamo gestito bene la partita. Quando la sblocchi così presto, diventa tutto più facile. Stiamo lavorando bene, speriamo di andare avanti così. Ci aspettano tanti impegni ora, a partire dalla Coppa Italia e dal Derby. Avanti tutta, c’è ancora tanto da giocare» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

LUCAS LEIVA : “Dobbiamo alzare il ritmo - loro difendono molto bene” : Nell’intervallo di Lazio-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato il calciatore biancoceleste Lucas Leiva . “Abbiamo avuto qualche chance ma dobbiamo fare di più. alzare il ritmo . loro difendono molto bene e hanno qualche ripartenza abbastanza pericolosa. Dobbiamo stare attenti nei prossimi 45 minuti e provare a fare gol” L'articolo Lucas Leiva : “Dobbiamo alzare il ritmo , loro difendono molto bene” sembra essere il ...

Lazio - LUCAS LEIVA operato alla mano : le sue condizioni : Lucas Leiva è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione alla mano: il report della Lazio Lucas Leiva è stato sottoposto in data odierna presso la clinica Paideia a un intervento chirurgico per una lesione capsulo-legamentosa a carico del pollice della mano destra, a seguito di infortunio di gioco occorso durante la finale di Supercoppa Italiana. L’operazione è stata eseguita dal professor Rodia, coadiuvato dall’equipe ...

SS Lazio 5-1 Sampdoria 7' Felipe Caicado (1-0) 17' Ciro Immobile (2-0) 20' Ciro Immobile