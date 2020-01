L’oroscopo del giorno 18 gennaio: le previsioni astrali segno per segno (Di sabato 18 gennaio 2020) L’oroscopo del 18 gennaio 2020 per i 12 segni dello zodiaco: scopri cosa ti hanno riservato gli astri in amore, lavoro e fortuna per la giornata di oggi, con le previsioni astrali, i voti e i consigli segno per segno della nostra astrologa Ginny. La Luna è in Scorpione e Mercurio in quadratura a Urano porta difficoltà nella comunicazione, soprattutto quella dolce o diplomatica. Leggi la notizia su fanpage

welikeduel : L'oroscopo del 2020 a cura di Gipi #propagandalive - NonnaMaria15 : RT @AdryWebber: Leggevo che per l'oroscopo cinese il 2020 e' l'anno del Topo di metallo Di tutti gli animali dello zodiaco cinese, i ratti… - Frances25551623 : RT @AdryWebber: Leggevo che per l'oroscopo cinese il 2020 e' l'anno del Topo di metallo Di tutti gli animali dello zodiaco cinese, i ratti… -