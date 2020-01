Lodovica Comello non condurrà la finale del programma tv Italia’s Got Talent (Di sabato 18 gennaio 2020) La conosciuta e bellissima conduttrice Lodovica Comello, come tutti già sanno, è in dolce attesa di suo marito Thomas Goldschmidt, di un bellissimo maschietto. È giunta la notizia che la Comello darà alla luce il suo bambino gli stessi giorni in cui andrà in onda l’ultima puntata di Italia’s Got Talent. Ciò significa che non sarà lei a condurre il programma televisivo. Il prossimo 25 marzo 2020, Lodovica Comello non andrà in onda, ma sarà in ospedale per dare alla luce il bambino che porta in grembo. Non è stato ancora reso noto chi la sostituirà. Per Lodovica e Thomas, questo è il primo figlio e i futuri genitori, non vedono l’ora di stringerlo tra le loro braccia! I due innamorati si sono sposati circa 4 anni fa, nel 2015. Era stata proprio Lodovica ad annunciare la notizia della gravidanza, tramite la pubblicazione di una foto sul suo profilo Instagram. La Comello ... Leggi la notizia su bigodino

