Lo sfogo di Sergio, il 21enne dislessico ridicolizzato da Salvini: “Troppe minacce, non lavoro più” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il leader delle Sardine, Mattia Santori, ospita in uno degli ultimi video condivisi in rete Sergio Echamanov, il 21enne che a causa della sua dislessia era stato preso di mira da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, e che ha denunciato: "A causa delle minacce che ho ricevuto mi è stato consigliato di non lavorare più. È un periodo difficile, ma ci vediamo in piazza". Leggi la notizia su fanpage

