Liverpool Manchester United: quali sono le insidie per Klopp (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Manchester United è stato finora l’unico a fermare il Liverpool di Klopp. I Red Devils hanno un approccio molto difensivo Finora, il Manchester United è stata l’unica squadra della Premier a fermare il cammino del Liverpool di Klopp. I Red Devils fanno bene contro le prime della classe, incappando però in parecchi passi falsi contro le piccole. Probabilmente ciò è conseguenza dello stile di gioco di Solskjaer. Una squadra molto passiva senza palla, che protegge bene gli spazi e attacca soprattutto in transizione. Proprio per questo il Liverpool di Klopp non deve sottovalutare il match. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

