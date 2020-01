Liverpool-Manchester United, Premier League: pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Liverpool-Manchester United è il posticipo della domenica della ventitreesima giornata di Premier League, si gioca alle 17.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Liverpool – Manchester United domenica ore 17:30 Il Liverpool primo in classifica con venti vittorie e un pareggio su ventuno partite giocate può ancora aumentare il suo vantaggio sul Manchester City fermato a sorpresa sul pareggio in casa dal Crystal Palace. In caso di vittoria i punti di margine salirebbero a sedici, con una partita ancora da recuperare. La vittoria del titolo sembra ormai una formalità, ma come dimostrato nella partita vinta sul campo del Tottenham, Klopp non ha alcuna intenzione di rilassarsi. Vincere con largo anticipo la Premier League vorrebbe dire potersi poi concentrare nel finale di stagione sulla Champions League, alla ricerca del bis. Il Manchester ... Leggi la notizia su ilveggente

